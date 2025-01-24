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Коммерсантъ FM
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Завершившего карьеру Поветкина дисквалицифировали на 4 года за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало на четыре года боксера Александра Поветкина. Боксер завершил карьеру в 2021 году. Результаты спортсмена с 2014 года были аннулированы, сообщили на сайте ITA.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поветкин был временно отстранен по подозрениям в допинге осенью 2024 года. Нарушение, которое послужило поводом для отстранения, зафиксировали 25 октября 2014 года. Поветкин в прошлом году решил не оспаривать дисквалификацию, но посчитал ее нелегитимной. В 2017 году Всемирный боксерский совет (WBC) тоже отстранил российского чемпиона от бокса. WBC посчитал, что Поветкин неоднократно нарушал антидопинговые правила.

В декабре 2024 года Александр Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области, проработав в этой должности с мая того же года. Он обладатель титула регулярного чемпиона WBA в 2011–2013 годах, победитель Олимпиады в Афинах и чемпионата мира 2003 года. Дважды становился чемпионом Европы.

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