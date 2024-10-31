Российским чемпионам припомнили старые тесты

Сразу два известных российских боксера — Александр Поветкин и Григорий Дрозд — подверглись санкции в виде временного отстранения со стороны Международного агентства тестирования (ITA), заподозрившего их в допинговых нарушениях, совершенных еще в середине прошлого десятилетия, Дроздом — после боя за титул чемпиона мира. Практических последствий скандал для спортсменов иметь, впрочем, не будет: оба давно завершили карьеру. Зато он заставил вспомнить о все еще не завершенном анализе переданной Россией Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно на ее основании боксеры подверглись наказанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григория Дрозда (на фото) подозревают в допинговом нарушении, относящемся к главной в его карьере победе — в чемпионском поединке против Кшиштофа Влодарчика в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Григория Дрозда (на фото) подозревают в допинговом нарушении, относящемся к главной в его карьере победе — в чемпионском поединке против Кшиштофа Влодарчика в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Международное агентство тестирования опубликовало на своем официальном сайте информацию о санкции в виде временного отстранения с 21 октября и 9 сентября этого года, наложенной на двух известных российских боксеров — Александра Поветкина и Григория Дрозда. Она применена в связи с подозрением в нарушении п. 2.2 Всемирного антидопингового кодекса, то есть в использовании или попытке использования запрещенных препаратов.

Речь идет об эпизодах из середины прошлого десятилетия. У супертяжеловеса Поветкина возможное нарушение датируется 25 октября 2014 года. За день до этого он нокаутировал в Москве камерунца Карлоса Такама в поединке, в котором на кону стоял второстепенный титул WBC Silver. Благодаря этой победе Поветкин, до перехода в профессионалы взявший золото Олимпиады 2004 года, получил возможность вскоре драться за ранг претендента на чемпионское звание Всемирного боксерского совета и добыл его, однако побиться за сам чемпионский пояс россиянину помешали как раз проблемы с допинг-пробами. Из-за них сорвались два подряд его матча в 2016 году. Перед боем против американца Деонтея Уайлдера у Поветкина обнаружили мельдоний, недавно запрещенный Всемирным антидопинговым агентством. Он избежал дисквалификации, поскольку WADA смягчило позицию по этому препарату, признав, что анализы не могут установить, в какой точно период его принимали — до запрета или после. Потом, перед боем уже за титул временного чемпиона WBC против канадца Бермейна Стиверна в пробе Поветкина обнаружили следы остарина. Спортсмену и его промоутерской компании «Мир бокса», однако, удалось доказать отсутствие умысла при употреблении препарата и возможность ошибки при анализе. Отстранение в результате оказалось недолгим. В конце концов в 2020 году Поветкин смог добыть титул временного чемпиона WBC, отправив в нокаут британца Диллиана Уайта.

Нарушение Григория Дрозда датировано 28 сентября 2014 года. 27-го состоялся главный взлет в его биографии. Победив в Москве поляка Кшиштофа Влодарчика, Дрозд стал обладателем чемпионского титула WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Боксер назвал ТАСС обвинения в свой адрес «нонсенсом».

Практических последствий ни для Александра Поветкина, ни для Григория Дрозда новость, опубликованная ITA, иметь не будет. Дело в том, что боксеры давно завершили карьеру: Дрозд — в 2017 году, Поветкин — в 2021-м.

Возвращаться на ринг они не собираются. Собеседники в Федерации бокса России и Международной боксерской ассоциации (IBA) сказали, что вряд ли структуры будут комментировать публикацию ITA, касающуюся «частных случаев».

Но эти случаи послужили поводом вспомнить о переданной WADA российской стороной пять лет назад, на пике нанесшего колоссальный урон отечественной спортивной отрасли допингового кризиса, базе данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Именно на ее основании, как указывает ITA, подверглись отстранению боксеры. В 2023 году головная антидопинговая структура отчиталась о том, что после изучения базы наказала 218 российских спортсменов, предъявив обвинения еще 63. При этом WADA добавило, что наряду с вышеуказанными еще множество случаев «активно отрабатываются».

Алексей Доспехов