Российским чемпионам припомнили старые тесты
База данных Московской антидопинговой лаборатории добралась до бокса
Сразу два известных российских боксера — Александр Поветкин и Григорий Дрозд — подверглись санкции в виде временного отстранения со стороны Международного агентства тестирования (ITA), заподозрившего их в допинговых нарушениях, совершенных еще в середине прошлого десятилетия, Дроздом — после боя за титул чемпиона мира. Практических последствий скандал для спортсменов иметь, впрочем, не будет: оба давно завершили карьеру. Зато он заставил вспомнить о все еще не завершенном анализе переданной Россией Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно на ее основании боксеры подверглись наказанию.
Григория Дрозда (на фото) подозревают в допинговом нарушении, относящемся к главной в его карьере победе — в чемпионском поединке против Кшиштофа Влодарчика в 2014 году
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Международное агентство тестирования опубликовало на своем официальном сайте информацию о санкции в виде временного отстранения с 21 октября и 9 сентября этого года, наложенной на двух известных российских боксеров — Александра Поветкина и Григория Дрозда. Она применена в связи с подозрением в нарушении п. 2.2 Всемирного антидопингового кодекса, то есть в использовании или попытке использования запрещенных препаратов.
Речь идет об эпизодах из середины прошлого десятилетия. У супертяжеловеса Поветкина возможное нарушение датируется 25 октября 2014 года. За день до этого он нокаутировал в Москве камерунца Карлоса Такама в поединке, в котором на кону стоял второстепенный титул WBC Silver. Благодаря этой победе Поветкин, до перехода в профессионалы взявший золото Олимпиады 2004 года, получил возможность вскоре драться за ранг претендента на чемпионское звание Всемирного боксерского совета и добыл его, однако побиться за сам чемпионский пояс россиянину помешали как раз проблемы с допинг-пробами. Из-за них сорвались два подряд его матча в 2016 году. Перед боем против американца Деонтея Уайлдера у Поветкина обнаружили мельдоний, недавно запрещенный Всемирным антидопинговым агентством. Он избежал дисквалификации, поскольку WADA смягчило позицию по этому препарату, признав, что анализы не могут установить, в какой точно период его принимали — до запрета или после. Потом, перед боем уже за титул временного чемпиона WBC против канадца Бермейна Стиверна в пробе Поветкина обнаружили следы остарина. Спортсмену и его промоутерской компании «Мир бокса», однако, удалось доказать отсутствие умысла при употреблении препарата и возможность ошибки при анализе. Отстранение в результате оказалось недолгим. В конце концов в 2020 году Поветкин смог добыть титул временного чемпиона WBC, отправив в нокаут британца Диллиана Уайта.
Нарушение Григория Дрозда датировано 28 сентября 2014 года. 27-го состоялся главный взлет в его биографии. Победив в Москве поляка Кшиштофа Влодарчика, Дрозд стал обладателем чемпионского титула WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Боксер назвал ТАСС обвинения в свой адрес «нонсенсом».
Практических последствий ни для Александра Поветкина, ни для Григория Дрозда новость, опубликованная ITA, иметь не будет. Дело в том, что боксеры давно завершили карьеру: Дрозд — в 2017 году, Поветкин — в 2021-м.
Возвращаться на ринг они не собираются. Собеседники в Федерации бокса России и Международной боксерской ассоциации (IBA) сказали, что вряд ли структуры будут комментировать публикацию ITA, касающуюся «частных случаев».
Но эти случаи послужили поводом вспомнить о переданной WADA российской стороной пять лет назад, на пике нанесшего колоссальный урон отечественной спортивной отрасли допингового кризиса, базе данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Именно на ее основании, как указывает ITA, подверглись отстранению боксеры. В 2023 году головная антидопинговая структура отчиталась о том, что после изучения базы наказала 218 российских спортсменов, предъявив обвинения еще 63. При этом WADA добавило, что наряду с вышеуказанными еще множество случаев «активно отрабатываются».