Белгородского оппозиционера Максима Климова признали иноагентом

Минюст России признал иностранным агентом экс-главу белгородского штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской и запрещена в РФ) и оппозиционера Максима Климова. Соответствующие изменения в реестре уже отображены на сайте ведомства.

«М.Е. Климов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации»,— считают в Минюсте.

В своем Telegram-канале оппозиционер уже отреагировал на это решение, написав, что ему «абсолютно без разницы, кем признает его российское государство». В реестр иноагентов также попало медиа «Аполитичность губит», созданное им в 2021 году.

Анастасия Колпачева