Мэр Новоуральска: увеличение турпотока не повлияет на охрану города

Риск незаконного проникновения туристов на территорию Новоуральска (Свердловская область) в связи с увеличением числа гостей в городском округе будет «сведен к нулю», заявил на пресс-конференции глава муниципалитета Вячеслав Тюменцев. «У нас меняются проходные, на границах города будет сплошной забор, все работы ведутся. Мы будем жить в закрытом городе всегда, открывать нас не планируют, будут усиливать режим»,— сказал он. Мэр заверил, что туристам, которые имеют право на въезд в Новоуральск, не планируют усложнять процедуру получения разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Тюменцев отметил, что власти фиксируют увеличение потока гостей в муниципалитет. В связи с этим мэрия планирует направить средства от туристического налога на развитие береговой линии Верх-Нейвинского пруда. «Говорить о размере дохода от турналога рано и не нужно, надо говорить о перспективах. Смотрим с надеждой на "Баден-Баден", на бывший профилакторий "Весна", реконструируем пляжи, посмотрим, привлечет ли это большее количество туристов, но без ущерба режиму города. "Баден-Баден" и "Весне" будем рекомендовать, чтобы они получили статус и их коснулся турналог, сейчас под критерии подходит только одна гостиница "Новоуральск"»,— сказал он.

Напомним, с 1 января 2025 года в 11 муниципалитетах Свердловской области, включая Новоуральск, действует турналог — дополнительная плата туристов за проживание в гостиницах, отелях и хостелах. Он составляет 1% от суммы расходов на проживание, но не менее 100 руб. в сутки. Постепенно ставка налога будет повышаться и достигнет 5%, кроме Новоуральска и Верхней Пышмы.

Василий Алексеев, Новоуральск