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Жившего с трупом возлюбленной петербуржца отправили в СИЗО до марта

Ленинский районный суд отправил под стражу Евгения Андреева, которого подозревают в жестоком убийстве сожительницы (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербург 24 января.

По версии следствия, 31 декабря 2024 года злоумышленник после ссоры нанес своей возлюбленной не менее трех ударов тупым предметом в область затылка. Затем он задушил девушку неустановленным предметом.

В полицию Андреев пришел с повинной, свою вину признал. Он пробудет под стражей до 22 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мужчина почти весь месяц жил с трупом погибшей и отвечал ее родным на телефонные звонки.

Андрей Маркелов

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