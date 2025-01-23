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Петербуржец почти месяц скрывал труп возлюбленной, но в итоге сознался в убийстве

Житель Санкт-Петербурга пришел в правоохранительные органы и сообщил, что совершил убийство сожительницы. Тело почти месяц находилось в квартире на Можайской улице, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Женщина погибла 31 декабря 2024 года. Однако с повинной петербуржец пришел в полицию лишь 23 января. На место преступления отправились следователи. Они обнаружили труп с признаками насильственной смерти. Специалисты ведут фиксацию следов и поиск улик.

По делу будет назначен комплекс судебных экспертиз. Предстоит установить причины наступления смерти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участник спецоперации получил в Петербурге смертельное ранение осколком зеркала.

Татьяна Титаева

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