Петербуржец почти месяц скрывал труп возлюбленной, но в итоге сознался в убийстве
Житель Санкт-Петербурга пришел в правоохранительные органы и сообщил, что совершил убийство сожительницы. Тело почти месяц находилось в квартире на Можайской улице, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.
Женщина погибла 31 декабря 2024 года. Однако с повинной петербуржец пришел в полицию лишь 23 января. На место преступления отправились следователи. Они обнаружили труп с признаками насильственной смерти. Специалисты ведут фиксацию следов и поиск улик.
По делу будет назначен комплекс судебных экспертиз. Предстоит установить причины наступления смерти.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что участник спецоперации получил в Петербурге смертельное ранение осколком зеркала.