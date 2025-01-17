Сборная Бельгии избавилась от спартаковского прошлого

Немец Доменико Тедеско покинул пост главного тренера сборной Бельгии по футболу. В число причин увольнения специалиста, вероятнее всего, вошли невзрачное выступление на прошлогоднем чемпионате Европы, а также конфликты с несколькими стержневыми игроками. Назначить преемника Тедеско руководители Федерации футбола страны собираются до следующих официальных матчей, которые пройдут в конце марта. На освободившуюся должность претендуют французы Руди Гарсия и Тьерри Анри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско

Фото: Yves Herman / Reuters Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско

Фото: Yves Herman / Reuters

В пятницу Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) объявила о прекращении сотрудничества с Доменико Тедеско, который почти два года возглавлял основную сборную страны. Генеральный директор федерации Петер Виллемс отметил, что немец, известный в России благодаря работе в московском «Спартаке» с октября 2019 по май 2021 года, «успешно интегрировал в основной состав ряд молодых игроков». В то же время в заявлении говорится, что на последних турнирах сборная надежд не оправдала.

Именно результаты команды, по всей видимости, и стали одной из главных причин отставки Тедеско. В предшествовавшие ей полгода они были катастрофическими. На состоявшемся минувшим летом в Германии чемпионате Европы бельгийцы со скрипом вышли из группы, после чего срезались в 1/8 финала на французах.

Стартовавший осенью новый сезон Лиги наций тоже сложился для них крайне неудачно: они едва избежали прямого вылета из высшего дивизиона турнира, за сохранение места в котором теперь сыграют с украинцами.

В последних десяти матчах у сборной Бельгии набралось лишь две победы. Шесть раз она уходила с поля без забитых мячей, причем трижды это произошло во встречах с командами, явно уступающими в классе,— сборными Словакии (0:1), Украины (0:0), Израиля (0:1).

Есть, впрочем, и другое важное обстоятельство, которое могло сказаться на решении федерации. Речь о конфликтах теперь уже бывшего главного тренера с лучшими игроками. Сначала команда лишилась Тибо Куртуа — одного из лучших вратарей мира. Раздраженный тем, что не получил капитанскую повязку в отсутствие Кевина де Брюйне, он досрочно покинул расположение команды по ходу одного из сборов.

Конфронтация продолжилась взаимными упреками в медиа, а в итоге Куртуа заявил, что уход Тедеско — обязательное условие его возвращения.

Вскоре случился разлад с другим ключевым футболистом, нападающим Ромелу Лукаку. По информации La Gazzetta dello Sport, осенью форвард попросил не вызывать его в сборную и мотивировал это сосредоточенностью на клубной карьере. В итоге он попал в заявку команды, но только на один матч из двух. Значительный резонанс вызвал комментарий капитана Кевина де Брейне после сентябрьского поражения от французов. Он посетовал, что бельгийцы «уже не так сильны, как в 2018 году», раскритиковал тактическую подготовку сборной и подчеркнул, что в команде есть некие «люди», которые «не выполняют свои задачи».

Найти замену Тедеско руководство RBFA планирует до конца марта. В сообщении пресс-службы организации сказано, что стыковые матчи Лиги наций против сборной Украины бельгийцы проведут под руководством нового тренера.

Среди фаворитов в борьбе за должность, по данным L`Equipe, два французских специалиста. Один, 60-летний Руди Гарсия, сборные раньше не тренировал. Он свободен уже больше года, с момента увольнения из «Наполи». Другой, 47-летний Тьерри Анри, известен как раз в основном по работе со сборными, правда, не основными. До недавнего времени он возглавлял молодежную и олимпийскую сборные Франции, с последней взял серебро домашней Олимпиады. Хорошо знаком он и со взрослой бельгийской сборной: на протяжении полутора лет Анри трудился в штабе предшественника Тедеско Роберто Мартинеса.

Роман Левищев