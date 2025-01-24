Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. В Россию вернули 49 тел погибших, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украинской стороне вернули 757 тел, сообщил украинский координационный штаб по вопросам военнопленных.

По данным координационного штаба, 451 тело украинских военнослужащих вернули с донецкого направления, 13 — с луганского и 137 — с запорожского. 71 и 51 тело доставили с бахмутского и угледарского направления соответственно, а еще 34 погибших вернули «из моргов на территории РФ».

В последний раз господин Саралиев сообщал об обмене телами 20 декабря. Тогда российская сторона получила 42 тела, Украине вернули 503 погибших. До этого, 10 декабря, Россия передала Украине тела украинских военнослужащих, погибших во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.