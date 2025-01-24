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Курского бизнесмена Владимира Богданова признали банкротом

Арбитражный суд Курской области признал бизнесмена и владельца местного ООО «НКС» Владимира Богданова банкротом. В отношении господина Богданова введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена член саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» Марина Маслюкова. Отчет о проведении процедуры должен быть представлен до 17 июня 2025 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, банкротный иск подал сам предприниматель в конце мая 2024 года. В документах суда указано, что его задолженность перед кредиторами составляет не менее 283,9 млн руб. В конце августа суд признал это заявление обоснованным и ввел в отношении истца процедуру реструктуризации долгов.

По данным Rusprofile.ru, ООО «НКС» было зарегистрировано в Курске в 2009 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Владимир Богданов. Выручка в 2023 году составила 874 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

В начале апреля прошлого года «НКС» также подало в арбитражный суд региона иск о самобанкротстве. На тот момент сумма долга компании перед кредиторами составляла 263,7 млн руб. На сегодня в отношении предприятия введена процедура наблюдения. Следующее судебное заседание запланировано на 30 января.

Анастасия Колпачева

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