Песков: решение о продлении программы «Время героев» еще не принято

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что программа «Время героев» зарекомендовала себя как эффективная. При этом, по его словам, никаких решений о ее продлении еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока не было никаких решений на этот счет. Работа с героями, с ветеранами будет продолжаться. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, в том или ином виде она будет обязательно продолжена»,— сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на конф-колле.

Программа «Время героев» направлена на подготовку квалифицированных кадров из числа участников боевых действий на Украине. Предполагается, что после обучения по программе они будут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Основной этап регистрации на программу длился до апреля 2024 года, обучение стартовало в мае. Заявку на участие в этом этапе подали 20 тыс. человек. Дополнительный отбор длится до 25 января.

Полина Мотызлевская