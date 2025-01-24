Мосбиржа ограничит отклонение цен на торгах с 27 января

Московская биржа (MOEX: MOEX) и Банк России выпустили перечень дополнительных мер, необходимых для стабилизации рынка. Главным изменением станет ограничение отклонения цен в ходе торгов, сообщает пресс-служба холдинга.

С 27 января максимальное отклонение цен заявок в ходе утренней сессии торгов акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами будет составлять не более 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Для облигаций максимальное допустимое отклонение составит 5% от предыдущей сессии.

Во время вечерней сессии будет допускаться отклонение в размере 10% от цены закрытия текущего торгового дня. Ограничение будет распространяться на совершение сделок со всеми инструментами рынка — акциями, паевыми фондами, облигациями.

Для акций и расписок, включенных в третий уровень листинга, будет сохранено максимальное отклонение цен заявок на уровне не выше 22%. Биржа сообщила, что будет проводить анализ изменения стоимости ценных бумаг, включенных в третий уровень листинга. В случае выявления дестабилизаций цен будут установлены асимметричные границы ценового коридора.

Подробнее о российском финансовом рынке в 2025 году читайте в публикации «Ъ» «Ожидания акций».