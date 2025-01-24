Несколько рейсов из Пулково задержали из-за закрытых аэропортов в Татарстане

Два рейса из Пулково задержали в связи с закрытием аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщает онлайн-табло петербургского аэропорта 24 января.

Речь идет о бортах DP 527 авиакомпании «Победа» и CRJ1 авиакомпании «Руслайн». Первый должен был вылететь в Бегишево в 12:55, теперь — в 13:20. Второй должен был отправиться в столицу Татарстана в 12:55, теперь — в 15:30.

Еще один рейс авиакомпании «Россия» FV 6596 планировали отправить из Казани в десять утра, однако теперь его ждут в Пулково только в три часа дня.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов»,— говорится в сообщении Росавиации.

На текущий момент воздушные гавани в Казани и Нижнекамске открыты. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это не первый случай, когда рейсы из Пулково не могут вылететь в Татарстан.

Так 14 января в связи с атакой беспилотников был задержан рейс авиакомпании «Северный ветер» B738 Петербург – Казань. В этот день БПЛА атаковали завод «Оргсинтез» в третьей столице России.

Андрей Маркелов