Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Несколько рейсов из Пулково задержали из-за закрытых аэропортов в Татарстане

Два рейса из Пулково задержали в связи с закрытием аэропортов в Казани и Нижнекамске. Об этом сообщает онлайн-табло петербургского аэропорта 24 января.

Речь идет о бортах DP 527 авиакомпании «Победа» и CRJ1 авиакомпании «Руслайн». Первый должен был вылететь в Бегишево в 12:55, теперь — в 13:20. Второй должен был отправиться в столицу Татарстана в 12:55, теперь — в 15:30.

Еще один рейс авиакомпании «Россия» FV 6596 планировали отправить из Казани в десять утра, однако теперь его ждут в Пулково только в три часа дня.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов»,— говорится в сообщении Росавиации.

На текущий момент воздушные гавани в Казани и Нижнекамске открыты. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это не первый случай, когда рейсы из Пулково не могут вылететь в Татарстан.

Так 14 января в связи с атакой беспилотников был задержан рейс авиакомпании «Северный ветер» B738 Петербург – Казань. В этот день БПЛА атаковали завод «Оргсинтез» в третьей столице России.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...