Кремль хочет возобновить переговоры с США по вопросам разоружения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым возобновить переговоры с США по вопросам разоружения. Это в интересах всего мира и народов двух стран, отметил господин Песков. Но при этом он напомнил, что диалог был свернут не Россией и сейчас «мяч на стороне американцев».

«Есть о чем говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей стороной»,— сообщил представитель Кремля во время пресс-колла. Он также сказал, что договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана не по вине России.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в текущих условиях необходимо учитывать все ядерные потенциалы стран мира. «И нельзя, например, вести разговор и не принимать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость»,— добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне, 23 января, заявил, что хотел бы сокращения ядерных арсеналов России, США и Китая. По его словам, такое развитие событий «вполне возможно». Он также утверждал, что эта инициатива понравилась президенту России Владимиру Путину.

О том, какие проблемы придется решать РФ и США в ракетно-ядерной сфере,— в публикациие «Ъ».