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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма отвергли практику лечения птиц водкой

В Крыму не планируют применять опыт краснодарских волонтеров по отпаиванию пораженных мазутом птиц водкой, сообщили «Ъ» в совмине Крыма. Накануне в соцсетях появилась информация о том, что краснодарские волонтеры привезли в Крым новую методику по отпаиванию зараженных мазутом птиц водкой. По словам крымских чиновников, в регионе птиц лечат согласно установленным ветеринарным протоколам, которые не предполагают использование водки.

Как рассказал «Ъ» Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган», принявшего на реабилитацию большую часть пострадавших птиц, на полуострове вряд ли будут использовать метод краснодарцев. «Они рассказывали нам об этом. Это их опыт. В этом нет ничего страшного: водка в микродозах действительно оказывает на переживших стресс птиц успокаивающее и антисептическое воздействие, однако мы предпочитаем обходиться лекарственными препаратами»,— отметил господин Зубков.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года. Спустя три недели из кормовой базы «Волгонефти-239» зафиксировали новый выброс нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м. Президент России Владимир Путин назвал эту ситуацию одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы.

В Крыму из-за разлива мазута погибло более 1,1 тыс. птиц и 5 дельфинов, сообщил глава госсовета РК Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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