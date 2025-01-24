Подполковника юстиции задержали за вывоз сочинца из зоны СВО за взятку

Сотрудника военной прокуратуры Алексея Ахрамешина арестовали по подозрению в получении взятки за вывоз уроженца Сочи из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, подполковник юстиции, прикомандированный к военной прокуратуре Объединенной группировки войск, использовал свое служебное положение для вывоза мужчины под предлогом участия в судебном процессе. Правоохранители утверждают, что за услугу Алексей Ахрамешин получил 200 тыс. руб.

Согласно сведениям «Ъ», для транспортировки из зоны боевых действий фигурант применял специальный пароль, что позволило избежать проверок. Уроженца Сочи вывезли в Ростов-на-Дону, где его встретили родственники.

Следователи подозревают, что подобные эпизоды могли происходить неоднократно. Сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления СК проводят проверку, поскольку действия Алекеся Ахрамешина, как предполагается, могли охватывать десятки случаев. Суд арестовал подполковника на два месяца.