Поставщики некачественных медизделий снова не смогли добиться отмены приговора

Пермский краевой суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу бизнесменов Уткирбека Мамажонова, Демокрита Манелова и Станислава Чалкова. В июле 2023 года все трое были признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий группой лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установил суд первой инстанции, предприниматели поставили несколько сот тысяч некачественных медицинских халатов для медучреждений Прикамья. В итоге осужденные Чалков и Мамажонов получили по семь лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Демокрит Манелов был приговорен к шести годам и штрафу 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Этот приговор осужденные обжаловали в Пермском краевом суде, но в части наказания он был оставлен без изменений. В ноябре прошлого года Седьмой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию. В ходе повторного рассмотрения дела в краевом суде защитники осужденных настаивали на оправдании доверителей. Апелляционная инстанция не стала отменять обвинительный приговор.

Станиславу Чалкову и Уткирбеку Мамажонову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. руб. Демокрит Манелов должен провести в колонии общего режима шесть лет и выплатить штраф в размере 400 тыс. руб. Всем им запрещено заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медизделий, на три года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск минздрава Прикамья на сумму свыше 71 млн руб.