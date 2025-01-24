Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены на икру в Ростовской области остались на уровне Нового года

В Ростовской области по итогам 2024 года потребительские цены на красную икру практически удвоились, достигнув к концу года уровня 10 тыс. руб. за 1 кг. Основной рост пришелся на последние четыре месяца года. Как сообщили производители и торговые компании, ожидаемого снижения цен после новогодних праздников не произошло, а стоимость черной икры продолжила увеличиваться и в январе, пишет РБК Ростов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным Росстата, за год цены на икру лососевых рыб в среднем по стране выросли почти на 38%, а в декабре 2024 года увеличились еще на 2,5%. На Дону динамика оказалась более заметной: средняя стоимость 1 кг икры в декабре составила 10,23 тыс. руб. против 5,85 тыс. руб. в конце 2023 года.

В январе 2025 года аналитический центр Рыбного союза заявил о начале снижения цен на лососевую икру на 10% относительно декабря и на 15–20% по сравнению с ноябрем, назвав декабрьские цены «перегретыми». Однако представители донских торговых снижения цен не наблюдают. В сети специализированных магазинов «Дары Камчатки» отметили, что основной рост цен пришелся на осенние месяцы.

Как объяснил представитель компании, сезон добычи икры в прошлом году оказался неудачным, что привело к повышению цен. С декабря стоимость стабилизировалась, магазины работают по предновогодним расценкам.

Компания «Осетровая ферма», занимающаяся разведением осетровых и продажей черной икры, подтвердила сохранение цен с начала года. Красная икра в розницу продается по 10 тыс. руб. за 1 кг, а черная икра остается стабильной: стерлядь — 45 тыс. руб., осетр — 59 тыс. руб., золотая осетровая икра — 80 тыс. руб., белужья — 120 тыс. руб.

Представитель ООО «Осетровая ферма» отметил, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от общей экономической ситуации.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...