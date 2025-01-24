Цены на икру в Ростовской области остались на уровне Нового года

В Ростовской области по итогам 2024 года потребительские цены на красную икру практически удвоились, достигнув к концу года уровня 10 тыс. руб. за 1 кг. Основной рост пришелся на последние четыре месяца года. Как сообщили производители и торговые компании, ожидаемого снижения цен после новогодних праздников не произошло, а стоимость черной икры продолжила увеличиваться и в январе, пишет РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным Росстата, за год цены на икру лососевых рыб в среднем по стране выросли почти на 38%, а в декабре 2024 года увеличились еще на 2,5%. На Дону динамика оказалась более заметной: средняя стоимость 1 кг икры в декабре составила 10,23 тыс. руб. против 5,85 тыс. руб. в конце 2023 года.

В январе 2025 года аналитический центр Рыбного союза заявил о начале снижения цен на лососевую икру на 10% относительно декабря и на 15–20% по сравнению с ноябрем, назвав декабрьские цены «перегретыми». Однако представители донских торговых снижения цен не наблюдают. В сети специализированных магазинов «Дары Камчатки» отметили, что основной рост цен пришелся на осенние месяцы.

Как объяснил представитель компании, сезон добычи икры в прошлом году оказался неудачным, что привело к повышению цен. С декабря стоимость стабилизировалась, магазины работают по предновогодним расценкам.

Компания «Осетровая ферма», занимающаяся разведением осетровых и продажей черной икры, подтвердила сохранение цен с начала года. Красная икра в розницу продается по 10 тыс. руб. за 1 кг, а черная икра остается стабильной: стерлядь — 45 тыс. руб., осетр — 59 тыс. руб., золотая осетровая икра — 80 тыс. руб., белужья — 120 тыс. руб.

Представитель ООО «Осетровая ферма» отметил, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от общей экономической ситуации.

Вячеслав Рыжков