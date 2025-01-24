Евро лишили перевода

Еще один иностранный банк приостановил переводы в евро для физических лиц. Ограничение 22 января ввел Юникредит-банк. Оно будет распространяться не только на частных клиентов, но и индивидуальных предпринимателей. Как уточнили в службе поддержки кредитной организации, приостановка связана с ограничениями на стороне банка-корреспондента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2024 года «Юникредит» постепенно ухудшал условия проведения валютных переводов. Сначала там повысили комиссии за операции, а позже ввели минимальный порог для физических лиц в 10 тыс. евро или долларов. Переводы меньших сумм нужно было согласовывать с банком. Это произошло после того, как европейский ЦБ предписал Юникредит-банку активнее сворачивать бизнес в России. В частности, регулятор обязал его ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. Но в организации с этим не согласились и даже подали в суд на ЕЦБ.

Приостановка валютных переводов — ожидаемое событие, отметил эксперт по финансовым рынкам Андрей Бархота: «Фактически еще в 2022 году эта разновидность операций была банком свернута, причем не прямым запретом. Это было реализовано путем зависания средств клиентов. То есть было невозможно пройти так называемый комплаенс-контроль, либо деньги зависали на стороне уже тех банков-корреспондентов, которые работали в странах Восточной и Центральной Европы.

Фактически "Юникредит" шел к этому довольно долго, и он никогда себя не позиционировал как банк для переводов, поэтому в целом это носит чисто формальный характер.

Сейчас эта организация находится в состоянии, что называется, высушивания бизнеса: новые кредиты практически не выдаются даже крупным клиентам, пассивы также тают, банк занимается активной оптимизацией расходов, что касается как сети, так и персонала. Для акционеров, для группы UniCredit всегда приоритетом все-таки было выполнение требований регуляторов, нежели, собственно говоря, получение доходов, чего не скажешь про Райффайзенбанк. Последний более хитро лавировал: и соблюдал требования, и при этом не забывал о своем пуле доходов».

В 2024 году проведение валютных переводов приостановил и австрийский Райффайзенбанк. Это касалось всех, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. Ограничения на валютные переводы ввел и венгерский ОТП-банк. С сентября там также повысили комиссии за операции, а позже СМИ сообщали, что организация стала возвращать отправителям платежи в евро. Но это касалось только переводов в ЕС. Впрочем, варианты для совершения таких операций еще остаются, но они требуют больше расходов, пояснил независимый эксперт Семен Новопрудский:

«Переводы, конечно, остаются затрудненными. Варианты найти можно, но это тот случай, когда банки это не будут афишировать.

То есть они, может, будут это делать, например, по клиентским рассылкам или предлагать услуги на своих сайтах, но не активно рекламировать. По данным Банка России, деньги на счетах граждан, которые живут за пределами РФ, и тех, кто проживает в стране и по-прежнему имеет зарубежные счета, растут. Это означает, что так или иначе и переводы ходят тоже. Каналы остаются, но ясно, что такие операции все время усложняются и становятся все дороже. Дальше, возможно, они будут усложняться. Конечно, есть формально неподсанкционные банки».

В декабре другой итальянский банк Intesa заявил, что будет принимать платежи в евро из России только через свою местную «дочку». При этом переводы, которые идут из других российских банков, станут отклоняться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов