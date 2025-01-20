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Коммерсантъ FM
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Экспортеры рискуют выручкой

и сталкиваются с задержками платежей и блокировками счетов

Экспортеры рискуют не вернуть часть валютной выручки. Они столкнулись с задержками платежей и блокировками счетов после введения ноябрьских санкций. Пострадали те, кто поставляет сырье и высокотехнологичное оборудование за рубеж, пишет РБК. Собеседники “Ъ FM” это подтверждают. По оценкам аналитиков, из-за проблем с расчетами компании могут не вернуть около трети годовой экспортной выручки.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

А при консервативной оценке и вдвое больше, полагает финансовый директор компании ModernWay Валерия Соина: «Коснулось это в основном компаний, работающих в сфере экспорта сырья и высокотехнологичной продукции, которая находится под санкциями, в общем-то, не только банковского сектора, но и, собственно, сами компании и вид продукции.

Зарубежные банки, которые находятся в списке SDN, отказываются не только проводить расчеты, но и товары с кодами, которые находятся в санкционных списках. Согласна ли я с оценкой в 30%? Это достаточно оптимистичные прогнозы. Потому что у некоторых компаний, которые являются моноторговцами, показатель невозврата может достигать и 70%, то есть если брать именно чистые расчеты без привлечения каких-то дополнительных ресурсов».

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Вероятно, экспортерам придется обращаться к платежным агентам, их услугами давно активно пользуются импортеры. В том числе поэтому комиссии за переводы постоянно растут, отметил старший партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин: «Обходные пути — это, соответственно, платежные агенты, лица, которые готовы будут принять платеж на себя, тем или иным способом конвертировать иностранные деньги в рубли и перечислить их на счет в любой из российских банков.

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То есть это те люди, которые будут брать на себя риски. Трансакционные расходы в зависимости от того, какие валюты и обменные курсы будут использованы, составляют от 5% до 20%. У меня был опыт, когда мы осуществляли платеж через агента за 3,5%, и было нормально. Вот этим и грозит данная ситуация».

За 10 месяцев 2024 года Россия экспортировала товаров на $350 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы. Основной объем пришелся на Азию, $55 млрд — на страны Европы, $20млн — на Африку. Доля долларов и евро при оплате экспорта составила почти 20%, подсчитали в Банке России.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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