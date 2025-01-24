В Нижнем Новгороде начали обсуждение вопроса о разделении Нижегородского района

Комиссия по местному самоуправлению общественной палаты Нижнего Новгорода начала работу по изучению мнения жителей и экспертов о разделении Нижегородского района города на два. Об этом председатель комиссии Кирилл Карташев сообщил на заседании общественной палаты 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в ближайшее время планируется создать рабочую группу и провести ряд круглых столов, организовать встречи с жителями и экспертами. «По итогу этой работы мы дадим полную диагностику из экспертного мнения. И только после этого стоит принимать окончательное решение»,— отметил Карташев. Его поддержал председатель общественной палаты Сергей Горин, который отметил, что «давно вынашивает эту идею».

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев добавил, что речи о том, чтобы разделить Нижегородский район и больше ресурсов направить на центральную часть, не идет: «Требуются разные подходы к управлению этими территориями». Глава города считает, что совместное обсуждение вопроса о разделении района поможет понять, какие есть плюсы и какие минусы у этого решения.

Как писал «Ъ-Приволжье», идея о разделении Нижегородского района в прошлые годы возникала неоднократно. Осенью 2024 года в администрации города вновь вернулись к этому вопросу. Тогда Юрий Шалабаев предложил провести обсуждение вопроса о разделении района на площадке городской Общественной палаты.

Сейчас Нижегородский район занимает 67 кв. км. В его состав входят историческая и деловая части, а также спальные микрорайоны Верхние Печеры и Медвежья долина.

После разделения района в центральной части города акцент предлагается сделать на работе с объектами культурного наследия и ремонте дорожной сети в условиях ее высокой транспортной загруженности. В спальных районах акцент будет сделан на содержании инженерной инфраструктуры и объектов соцкультбыта, характерных для территорий с многоэтажной жилой застройкой.

Андрей Репин