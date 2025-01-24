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Бесплатное питание детей участников СВО в Башкирии будет двухразовым

Правительство Башкирии 22 января внесло изменения в постановление от 31 октября 2022 года об обеспечении детей участников СВО с 5 по 11 классы бесплатным горячим питанием. В новой версии документа льгота распространится также на учеников младших классов, питание будет двухразовым, а слово «горячее» убирается из текста. Кроме того, бесплатным питанием будут обеспечивать также детей участников СВО, пропавших без вести.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Майя Иванова

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