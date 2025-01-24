Джокович снялся с полуфинала Australian Open

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open. Он завершил выступление после первого проигранного сета на встрече с представителем Германии, второй ракеткой мира Александром Зверевым. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Edgar Su / Reuters Новак Джокович

Фото: Edgar Su / Reuters

Новак Джокович во время четвертьфинального матча против испанца Карлоса Алькараса брал медицинский тайм-аут. Теннисиста беспокоила боль в левом бедре. В ходе подготовки к полуфиналу сербский теннисист пропустил две тренировки.

В финале Александр Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном. Янник Синнер — действующий победитель Australian Open. В финале прошлого года он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн. Соревнования завершатся 26 января.