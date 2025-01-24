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В Свердловской области в пятницу ожидается небольшой снегопад

Небольшой снегопад ожидается в Свердловской области в пятницу, наиболее высокая вероятность выпадения снега прогнозируется в восточных районах, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу в регионе начнет действовать умеренно холодный воздух, который вытеснит арктическую массу с востока. Этот переход сопровождается усилением ветра и небольшими осадками, днем ожидается -7°..-12°. В выходные под влиянием антициклона в южных районах Среднего Урала ночные температуры будут низкими, однако отсутствие облачности позволит дневным температурам повышаться, при этом разница между ночным минимумом и дневным максимумом может достигать 10-15 градусов.

Днем пятницы в Екатеринбурге будет -7°..-9°, в основном облачно, возможен небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. В субботу ночью похолодает до -13°, днем температура составит -8°, ночью воскресенья она опустится до -18°, днем до -9°.

В конце января ожидается значительный прогрев воздуха после морозов. 27 января ночью ожидается -15°, днем будет -6°, во вторник, 28 января, ночью -9°, днем -4°, в среду — ночью -6°, днем 0°. Ночная температура четверга составит -1°, днем она поднимется до +1°.

Напомним, начало этой недели ознаменовалось потеплением в Свердловской области, однако антициклон принес сильное похолодание, были сильные порывы ветра.

Ирина Пичурина

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