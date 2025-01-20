На неделе в Свердловской области ожидаются похолодание и сильные порывы ветра

В Свердловской области предстоящая неделя будет умеренно холодной, при этом в Екатеринбурге температура опустится до минимальных значений с начала зимы. Также в начале недели ожидаются сильные порывы ветра, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Начало недели ознаменуется потеплением из-за циклона над региона, понедельник станет самым теплым днем: температура приблизится практически к нулевым отметкам в большинстве районов области — днем она составит 0°..-5°, на крайнем севере до -6°..-11°. Осадки ожидаются преимущественно в центральных и юго-западных районах. Наибольшее количество осадков — до 5 мм — придется на этот день. Арктическая воздушная масса с севера охватит регион к утру вторника, ветер во вторник и среду будет усиливаться до 14-16 м/с. Самые низкие температуры ожидаются в ночь на четверг, когда антициклон сместится на Урал и принесет сильное похолодание. В пятницу тепло из западной части циклона начнет возвращать область к более комфортным температурам.

Днем 20 января в Екатеринбурге температура установится на отметках -2°..-4°, в основном облачно, небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью 21 января, во вторник, похолодает до -16°, днем будет -12°, в среду ночью температура опустится до -21°, днем до -16°, ночью четверга будет -23°, днем -14°, в пятницу ночью -14°, днем -8°. На выходных температура продолжит повышаться: в субботу ночью -12°, днем -7°, в воскресенье — ночью -15°, днем -9°.

Ирина Пичурина