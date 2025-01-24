Из свежей почты

Дима Курбатов, 17 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 224 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 28 тыс. руб.

Диагноз ДЦП Диме поставили в восемь месяцев, я сразу начала активно его лечить. К году сын научился сидеть, в полтора начал ходить сам, правда, шатко. В два у него выявили тугоухость, врачи установили кохлеарный имплант. Дима стал слышать, но говорить так и не научился. В 2016 году с помощью Русфонда мы начали лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Сын стал более контактным, лучше понимает речь, появились навыки самообслуживания. Но походка до сих пор неуверенная, Дима не может откусывать твердую пищу. Нам нужно попасть на следующий курс лечения, но оплатить его я не в силах. Помогите! Елена Курбатова, Кировская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Диме необходимо лечение, направленное на формирование базового словарного запаса, улучшение концентрации внимания, навыков самообслуживания».

Максим Федотов, 7 лет, сужение верхней челюсти, деформация зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 196 240 руб.

Внимание! Цена лечения 317 240 руб. Общество помощи русским детям внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 21 тыс. руб.

Максим родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В пять месяцев хирурги зашили губу, через год закрыли расщелину нёба. Верхняя челюсть сына отставала в развитии, зубы росли скученно. В три года в московской клинике убрали рубцы губы и носа, сформировали преддверие полости рта. После этого с помощью Русфонда мы начали ортодонтическое лечение. Результаты радуют, но верхняя челюсть еще отстает в росте, нижняя выступает вперед. Помогите продолжить ортодонтию! Мария Федотова, Владимирская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Максиму требуется лечение несъемной техникой на верхнем зубном ряду, оно подготовит мальчика к пластике альвеолярного отростка».

Филипп Васильев, 12 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 181 466 руб.

Внимание! Цена лечения 455 466 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 220 тыс. руб. ООО «Вайнстайл» — еще 35 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 19 тыс. руб.

Ноги новорожденного сына были похожи на крючки. После выписки из роддома мы начали лечение у ортопеда Максима Вавилова. Доктор провел этапные гипсования и операцию, затем Филипп носил специальную ортопедическую обувь. В одиннадцать месяцев сын пошел на ровных ногах! До пяти лет мы регулярно наблюдались у доктора, все шло хорошо. К сожалению, недавно у Филиппа на фоне интенсивного роста случился рецидив. Сын не может ставить ноги на полную стопу, ходит только на носочках. Нужно хирургическое лечение, но стоит оно огромных денег. Олег Васильев, Оренбургская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Филиппу необходим курс гипсований по Понсети и перенесение передних большеберцовых мышц на третью клиновидную кость, задний и медиальный релизы стоп».

Гера Брагинский, 3 года, последствия энцефалита, требуется реабилитация. 258 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 36 тыс. руб.

В марте прошлого года сын оказался в реанимации. Диагноз — энцефалит, воспаление тканей головного мозга. Отек мозга и кома, Гера был на грани жизни и смерти. Когда миновал острый период, его попытались вывести из медикаментозного сна, но в себя сын не пришел. Благодаря реабилитации у Геры появилась реакция на речь, сын стал понемногу выражать эмоции, шевелить руками и ногами. Затем при поддержке благотворителей мы начали лечение в подмосковном центре «Три сестры». Гера уже пытается держать голову и сидеть с опорой на руки. Речь понимает, но не говорит. Помогите сыну продолжить лечение! Татьяна Брагинская, Челябинская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы будем восстанавливать самостоятельное дыхание и глотание Геры, учить мальчика сидеть и держать голову».

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