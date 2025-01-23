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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 10 января

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,37%, до $77,92 за баррель, следует из данных Investing.com. Стоимость Brent опустилась ниже $78 впервые с 10 января. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2025 также дешевеет — на 1,54%, до $74,28 за баррель.

Котировки североморской нефти Brent снижаются с прошлой недели. По состоянию на вчерашний день, 22 января, падение составляло более 4,2%. Российская Urals потеряла в цене более 6%, опустившись до $72,4 за баррель. Инвесторы играют на понижение, так как не оправдались их опасения относительно того, что Дональд Трамп с первых шагов на посту президента США начнет вводить заградительные пошлины.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по нефти».

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