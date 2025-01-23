Дональд Трамп решил сыграть на снижение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Об этом американский лидер сказал, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе в онлайн-режиме. По его мысли, это поможет как снизить инфляцию в США, так и оказать давление на Россию в конфликте на Украине, снизив доходы Москвы от продажи нефти, несмотря на санкции G7 и Евросоюза в отношении продажи энергоносителей. «Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Им следовало бы сделать это давно»,— заметил он.

Кроме того, президент сказал, что потребует и немедленного снижения процентных ставок, призвав другие страны последовать его примеру. «Поскольку цены на нефть падают, я потребую немедленного снижения процентных ставок, и точно так же они должны снижаться во всем мире»,— отметил глава Белого дома.