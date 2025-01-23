Медведев и спецгруппа ВПК обсудили увеличение производства систем ПВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Брянскую область, где провел выездное заседание спецгруппы военно-промышленной комиссии. На встрече господин Медведев и участники спецгруппы обсудили увеличение производства средств ПВО, а также вопросы защиты промышленных объектов и хранилищ Госрезерва от атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории страны. Цель понятна — снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику. Но подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура»,— сказал Дмитрий Медведев на заседании (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Как уточнил зампред Совбеза, регулярное заседание спецгруппы ВПК проходит в выездном режиме, так как перед этим члены группы посетили Брянский химический завод. Он напомнил, что 13 января «по нему ударили различными средствами поражения, ракетами и БПЛА».

В феврале 2024 года Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии также призывал нарастить производство ракет для ПВО. В декабре о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов говорил и министр обороны Андрей Белоусов.