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Коммерсантъ FM
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Раввин Борода: все уехавшие с началом СВО евреи вернулись в Россию

Раввин и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода заявил, что фактически в Россию вернулись все евреи, которые покинули страну с началом боевых действий на Украине. Он добавил, что количество тех, кто приехал в Россию, даже больше числа уехавших из страны.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам раввина, многие люди уезжают в Израиль, чтобы получить местное гражданство, но затем они возвращаются в Россию. «Мы не констатируем какое-то уменьшение евреев в России... Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись»,— рассказал господин Борода на пресс-конференции, которая приурочена к 80-летию со Дня освобождения Освенцима.

В декабре 2022 года бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт (объявлен Минюстом иноагентом) призывал евреев покинуть Россию, пока из них не сделали «козлов отпущения», указав на рост антисемитизма в стране. Сам он уехал из России в марте того же года, а в июле оставил свой пост главного раввина столицы.

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