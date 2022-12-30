Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что евреи должны покинуть Россию, «пока они еще могут», прежде чем их сделают «козлами отпущения» на фоне вооруженного конфликта на Украине. Он считает, что российские власти могут перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пинхас Гольдшмидт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пинхас Гольдшмидт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима»,— сказал господин Гольдшмидт в интервью The Guardian.

Он также указал на рост антисемитизма. По мнению раввина, Россия возвращается к новому типу Советского Союза «и шаг за шагом железный занавес снова опускается».

«Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать»,— заявил он.

Пинхас Гольдшмидт ушел с поста главного раввина Москвы 6 июля текущего года. Россию он покинул в марте, поскольку, по его словам, столкнулся с давлением после отказа поддержать военную операцию на Украине. В разговоре с The Guardian господин Гольдшмидт подчеркнул, что его работа в Москве стала бы проблемой для еврейской общины «из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих».

Дарья Эрозбек