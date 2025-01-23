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Имущество производителя ягод «Утконос» продали на торгах за 28 млн рублей

Активы одной из крупнейших ягодных ферм в Ленобласти ООО «Утконос» продали за 28 млн рублей на торгах по банкротству. Об этом 23 января сообщило издание «Новый проспект» со ссылкой на федеральный реестр сведений о банкротстве. Покупателем стала фирма «Ново ягода» ранее владевшего 50% предприятия Олега Тарасова. Его отец — петербургский бизнесмен Вадим Тарасов является совладельцем ООО «Адамант-Капитал», входящего в структуру холдинга «Адамант».

Также господин Тарасов-младший приобрел за 1,5 млн рублей право требования к признанному банкротом в 2023 году бывшему собственнику фермы Вячеславу Лейбману на сумму 15 млн рублей. Один из собеседников издания в отрасли заявил, господа Тарасов и Лейбман были ключевыми партнерами «Утконоса» — после возникновения финансовых трудностей у последнего Олег Тарасов принял решение приобрести активы в полную собственность.

Иск о банкротстве компании был подан летом 2023 года, после чего в отношении нее ввели процедуру наблюдения. Окончательное признание банкротом состоялось весной прошлого года. При этом публикации в соцсетях фермы позволяют предположить, что ее деятельность не приостанавливалась на время процедуры банкротства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте реализовали на торгах за 2,1 млрд рублей.

Артемий Чулков

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