ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте реализовали на торгах за 2,1 млрд рублей

Производитель фасадных систем ООО «Нордфасад» стал единственным учредителем компании ООО «ТРК-Петербург-2», которой принадлежит ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте, 24 в Красногвардейском районе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

На изменения в ЕГРЮЛ 16 января обратил внимание «Деловой Петербург». По данным издания, объект мог быть продан на торгах по начальной цене в размере 2,15 млрд рублей.

ТРЦ «Июнь» площадью 65,7 тыс. кв. м вместе с земельным участком площадью 3 га был построен в 2006 году. Среди арендаторов — «Спортмастер», DNS, «Детский мир», «Буквоед» и другие торговые сети. Ранее объект принадлежал АО «Регионы». Данная компания не смогла погасить долги перед ПАО Сбербанк — из-за этого кредитная организация получила права на ее недвижимость.

Согласно данным «Контур.Фокус», занимающееся монтажом алюминиевых витражей и остеклением фасадов зданий ООО «НордФасад» принадлежит в равных долях бизнесменам Роману Лапушкину и Борису Барскому. Выручка компании по итогам 2023 года составила 3,6 млрд рублей.

О том, как Сбербанк несколько раз пытался продать ТРЦ на Индустриальном — в материале «Ъ-СПб» «"Июнь" снова выставили на торги».

Андрей Цедрик