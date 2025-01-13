В Екатеринбурге работнику выплатили 1,4 млн рублей задержанной зарплаты

После вмешательства прокуратуры работнику ООО НПО «Дельта» в Екатеринбурге выплатили задолженность по зарплате на сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вмешательства прокуратуры работнику ООО НПО «Дельта» в Екатеринбурге выплатили задолженность по зарплате на сумму 1,4 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ После вмешательства прокуратуры работнику ООО НПО «Дельта» в Екатеринбурге выплатили задолженность по зарплате на сумму 1,4 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что у организации перед сотрудником образовалась задолженность по выплате зарплаты за период с февраля 2021 года по апрель 2024 года на общую сумму более 1,4 млн руб. Генеральному директору «Дельты» было внесено представление об устранении нарушений закона.

«Юридическое и должностное лица организации на основании постановлений прокурора привлечены к административной ответственности по чч. 1, 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафов на общую сумму 121 тыс. руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

После вмешательства прокуратура задолженность перед работником по зарплате была погашена в полном объеме.

Анастасия Таначева