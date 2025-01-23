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Коммерсантъ FM
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Сийярто: Венгрия готова поставлять российский газ в Словакию

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что страна готова поставлять газ в Словакию после прекращения транзита российского топлива через Украину. По его словам, для обеспечения поставок Венгрия может использовать газ, поступающий через трубопровод «Турецкий поток» и его ответвления в Болгарии и Сербии.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Петер Сийярто

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии»,— сказал господин Сийярто на пресс-конференции в Будапеште (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что Венгрия в 2024 году получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа. При этом мощность трубопровода составляет 8,5 млрд куб. м. Так, отметил министр, остается резерв примерно в 900 млн куб. м, который могла бы использовать Словакия.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что из-за остановки транзита страна теряет около 500 млн куб. м сырья в год. Он также пригласил украинского президента Владимира Зеленского на переговоры по этому вопросу.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Энергокризису поддают газа».

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