Фицо пригласил Зеленского на переговоры о транзите газа

Словакия теряет от прекращения транзита газа через Украину около 500 млн куб. м сырья в год, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в своем посте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он пригласил президента Украины Владимира Зеленского на переговоры по вопросу транзита газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я хотел бы пригласить вас на встречу, желательно как можно скорее, с полным пониманием серьезности вашей рабочей программы... Такая встреча создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и в другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях с учетом расторжения контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря»,— написал господин Фицо в соцсетях.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Господин Фицо ранее говорил, что его страна готова принять против Украины жесткие меры из-за приостановки транзита российского газа.

Словацкий премьер также заявлял, что президент России Владимир Путин гарантировал, что поставки газа в Словакию будут осуществляться стабильно. 10 января господин Фицо заявил, что «Газпром» сможет наладить поставки газа в республику несмотря на истекший контракт.

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