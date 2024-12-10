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Петербургская полиция в ходе рейда выявила около 200 нетрезвых водителей

В минувшие выходные сотрудники ГАИ в ходе рейд выявли около 200 нетрезвых водителей, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Большинство нарушений зафиксировали в Кировском и Красногвардейском районах города.

В итоге 102 человека привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, еще 89 человек отказались от медосвидетельствования и были привлечены по статье 12.26 КоАП РФ.

В обоих случах правонарушителям грозит солидный штраф и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. Более суровое наказание ждет 14 водителей, которые повторно попались полиции в состоянии подшофе. В отношении них возбудили уголовные дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подпольную нарколабораторию обнаружили в Ломоносовском районе Ленобласти. В ходе обысков изъяли два свертка с порошками-прекурсорами общей массой 994,8 грамма.

Андрей Маркелов

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