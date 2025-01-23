Ущерб Курской области от вторжения ВСУ оценили в 750 млрд руб.

Исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко на пресс-конференции ТАСС заявил, что ситуация в регионе остается «стабильно напряженной». Ущерб Курской области после вторжения ВСУ на данный момент оценивается в 750 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kurskadm Фото: @kurskadm

В ноябре курские власти оценивали общие затраты на восстановление региона от продолжающихся атак более чем в 700 млрд руб., основная часть этих расходов приходится на восстановление жилья. Только по официальным данным, более 160 тыс. человек стали беженцами. По данным на январь, предварительная сумма ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Курской области из-за атак ВСУ, оценивается в 110 млрд руб.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Бывший курский губернатор Алексей Смирнов говорил, что через неделю после вторжения Украина контролировала 28 населенных пунктов региона. В январе текущего года Минобороны заявило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ.

Подробнее об атаках ВСУ на Курскую область — в материале «Ъ» «Рыльские прилеты».