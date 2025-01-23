Нижегородские власти упростят снос своих объектов, попадающих в границы КРТ

Комиссия гордумы Нижнего Новгорода по имуществу 23 января рассмотрела проект изменений в порядок списания муниципального имущества. Документ подготовил комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Руководитель КУГИ Светлана Помпаева пояснила, что изменения необходимы для сноса муниципальных объектов в рамках договоров о комплексном развитии территории (КРТ). На текущий момент основания для их сноса у мэрии отсутствуют.

Чтобы прекратить право муниципалитета на объекты, которые должны снести в рамках КРТ, их можно списать. Для этого положение о списании дополняют нормой о том, что инвестор может или выплатить компенсацию за ликвидированный объект, или впоследствии вернуть в муниципальную казну равнозначные объекты в натуральном выражении.

Галина Шамберина