ФАС начала проверку коэффициентов цен на такси

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал о начале проверки обоснованности цен на услуги такси. Служба уже работает над тем, чтобы сделать систему начисления коэффициентов прозрачной и правомерной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы сейчас разбираемся, из чего состоят цены. То есть там есть базовые цены, а есть коэффициенты различные, которые применяются. Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты»,— сказал господин Шаскольский в интервью телеканалу «Россия 24».

Главу ФАС также спросили, могут ли плохие погодные условия, например, ливень и снегопад, быть экономически обоснованной причиной повышения стоимости поездки. «Это природное, конечно, обстоятельство. Это создает определенные сложности на дороге, поэтому коэффициенты способствуют не только тому, чтобы росла цена, но и тому, чтобы привлекать больше участников»,— ответил он.

Работу над сдерживанием цен на такси ФАС начала еще осенью 2024 года. С декабря 2023 года по декабрь 2024 года стоимость услуг выросла на 16%. Аналитики прогнозировали, что в январе спрос на услуги такси снизится и цены немного скорректируются, однако позже опять начнут расти. Эксперты отмечали, что рынок таксомоторных перевозок сейчас переживает сложное время: в 2025 году из-за индексации утильсбора вновь подорожают машины, а в отрасли по-прежнему не хватает водителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес высаживается из такси».