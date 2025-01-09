Бизнес высаживается из такси

Ужесточение требований к таксистам в рамках профильного закона, проблемы с поиском водителей и растущая стоимость машин снизили интерес бизнеса к работе в этой сфере. Число регистраций профильных компаний и ИП за год сократилось на 20%. Выходящие на рынок такси предприниматели предпочитают работать как самозанятые, не всегда получая разрешение на перевозку пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Количество регистраций компаний и ИП, указывающих в качестве основного вида деятельности такси, в период с января по середину декабря 2024 года в России сократилось на 20% год к году, до 12 тыс., подсчитали в аналитическом сервисе «Контур.Фокус» по запросу “Ъ”. В общей сложности к середине декабря в стране действовало 77,8 тыс. профильных структур, на 0,53% меньше, чем годом ранее. Рынок такси переживает определенный упадок, констатирует эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности Антон Яковлев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предполагает, что многие предприниматели решили отложить выход на рынок после вступления в силу в сентябре 2023 года закона о такси (580-ФЗ). Он существенно повысил требования к бизнесу, подразумевая в том числе ежедневные медицинские освидетельствования и технические осмотры для водителей, работающих по совместительству на личных автомобилях.

Одновременно этот закон, по словам руководителя Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислава Швагеруса, дал возможность таксистам работать в статусе самозанятых. Сейчас многие предприниматели выбирают именно эту форму организации, не регистрируясь в качестве ИП или компаний, говорят в Общественном совете по развитию такси.

По подсчетам президента Объединения самозанятых России Игоря Жмакина, число самозанятых в такси достигло 650 тыс., из которых только у 21 тыс. есть разрешение на перевозки пассажиров.

В службе заказа такси «Максим» считают, что доходность бизнеса снижается из-за растущего порога входа: машины продолжают расти в цене, доступность заемного финансирования снижается. Согласно «Автостату», средняя стоимость нового автомобиля в России по итогам ноября составила 3,12 млн руб., с пробегом — 1,18 млн руб. Год к году эти показатели увеличились на 5,4% и 13,5% соответственно. Растущие расходы накладываются на дефицит кадров, замечают в «Максиме». В «Яндекс Такси» ранее оценивали нехватку водителей в России в 130 тыс. человек к концу 2024 года. Она прослеживается из-за сокращения потока мигрантов и рекордно низкой безработицы, составившей по итогам ноября 2,3%, следует из данных Росстата.

Но рынок такси не ограничивается только правовым полем. Около 10 млн человек в России, по оценкам АНО «Цифровые платформы», для заказа услуг пользуются чатами и группами, часто ведущими теневой бизнес. Согласно подсчетам аналитического агентства «Прессиндекс», в Telegram зарегистрированы 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а в «ВКонтакте» — 3,8 тыс. профильных сообществ.

Нелегально работающие водители могут предложить цены в два раза ниже официальных сервисов, отмечает председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

В январе—ноябре 2024 года средний чек за услуги такси в России составил 607 руб., прибавив 12% за год. В Москве показатель вырос на 11%, до 823 руб. Согласно Росстату, в ноябре 2024 года проезд в такси подорожал на 20% год к году, до 47,89 руб. за 1 км пути.

Ситуация на рынке указывает на необходимость снижения регуляторного и финансового бремени на таксомоторный бизнес, введения различных мер господдержки, считает исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. Одной из уступок, по мнению господина Гусева, может быть обсуждаемая корректировка норм закона о такси.

Дарья Андрианова