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Коммерсантъ FM
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Новый год усаживается в такси

Как изменится стоимость поездок перед праздниками

В ближайшие недели цены на такси могу увеличиться вдвое. Рост будет происходить на фоне повышенного спроса в предновогодний период, уверены собеседники “Ъ FM”. По их оценкам, в пиковые моменты стоимость поездок может прибавлять 50-100%. При этом с начала года такси и так подорожало почти на треть. И участники рынка считают, что это не предел. Что будет влиять на цены? И как они изменятся? Разбирался Владислав Викторов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По оценкам аналитического центра при правительстве, заметнее всего стоимость поездок выросла в Москве, к октябрю 2024-го сразу на четверть. Причем в конце месяца сервис «Яндекс.Go» повысил базовые тарифы на поездки примерно на 3-4%. Но, как говорят сами водители, ноябрь оказался спокойным: спрос был стабильным, и цены резко не росли. А уже в декабре ситуация начала меняться. И на следующей неделе высокий спрос подтолкнет цены вверх минимум на 50%, прогнозирует глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«Чем ближе к Новому году, тем выше спрос: корпоративы, поездки в гости и за покупками. Машин не будет хватать, время ожидания может вырасти, и соответственно, цена повысится.

В Москве, если брать тариф "Комфорт плюс", то цена в пиковый момент за пяти- восьмиминутную поездку может достигать 1 тыс. руб., будет и выше. В прошлом году эта планка составляла 800-700, иногда 900 руб.».

Как в такси изменились тарифы

Некоторые собеседники “Ъ FM” ожидают, что рост будет еще заметнее, например, в утренние и вечерние часы, когда Москва встанет в девятибалльных пробках из-за предновогодней суеты. В прошлом декабре это приводило к росту тарифов в два раза, и на сей раз ситуация повторится, особенно с учетом того, как все подорожало, заметил таксист и председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов: «Из года в год с середины декабря мы наблюдаем приличный рост, который идет до конца месяца. Цены на такси иногда даже поднимаются в 2, а то и в 2,5 раза во время высокого спроса. Горюче-смазочные материалы и сами автомобили подорожали, как и все остальное. Стоимость поездок на такси должна была увеличиться в 2022 году на 70-80%».

В чем причина роста тарифов и как это сказывается на спросе

Впрочем, уже в январе спрос заметно упадет, из-за чего снизятся и цены. Но только для того, чтобы затем опять вырасти. Как говорят эксперты, рынок таксомоторных перевозок переживает сложное время: в 2025 году вновь подорожают машины из-за индексации утильсбора, а в отрасли по-прежнему не хватает водителей. Давят на рынок и регуляторные нововведения, например, дополнительное страхование ответственности перевозчиков, которое заработало с сентября 2024-го. Однако это не так заметно, как инфляция. Поэтому о дешевом такси можно забыть, считает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус:

«Потребители должны смириться с мыслью, что дешевого такси, которое было в прошлом десятилетии, когда только появились агрегаторы и шел передел рынка, уже не будет.

Рынок уже распределился. Все, наверное, привыкли, что общественный транспорт стабильно дорожает каждый год. В такси это не так заметно, поскольку существует принцип динамического ценообразования. Он позволяет выработать оптимальную цену, которая устраивает и потребителя, и отрасль».

Таксисты жалуются на «китайцев»

К слову, с декабря «Яндекс» позволяет клиентам посмотреть, из чего складывается стоимость поездки на такси. В детализации, например, прописывается цена подачи автомобиля, базовый тариф, надбавки в период повышенного спроса и другие опции. В компании считают, что это поможет пассажирам решать — ехать сейчас или подождать. В крайнем случае можно перестроить маршрут или воспользоваться общественным транспортом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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