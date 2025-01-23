Дрозденко объявил о начале крупной реформы в дорожной отрасли Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о реформе в дорожной отрасли, сообщает пресс-служба администрации региона 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ближайшее время все дорожно-строительные управления будут объединены в одно юридическое лицо и войдут в состав Ленавтодора. Последний, в свою очередь, преобразуют в государственное бюджетное учреждение.

«Это позволит предприятию участвовать в торгах, реализовывать асфальтобетон, ремонтировать не только региональные, но и муниципальные, и федеральные дороги. Средства пойдут на развитие дорожной сети»,— говорится в сообщении.

По словам господина Дрозденко, реформу планируют завершить в июне. Главная задача властей — обеспечить качество и безопасность дорог в регионе, а также выполнить национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленобласти оценил проведенную в регионе транспортную реформу «на троечку» .Он подчеркнул, что водителей не хватает, а расписание движения автобусов периодически срывается.

Андрей Маркелов