Дрозденко поручил разобраться с недочетами транспортной реформы до конца февраля

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комитету по транспорту разобраться с недостатками транспортной реформы до конца зимы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Доклады должны поступать главе региона еженедельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, он ориентировался на жалобы жителей и оценивает результат проведенной реформы на «троечку». Из позитивных моментов отмечены новые автобусы и безналичный прием платежей.

Из негативных — не везде работающие валидаторы, некорректные списания оплаты, нехватка водителей и срывы в расписании движения. Глава региона подчеркнул, что жалобы поступали с тех территорий, где их раньше не было.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 1 января 2025 года на маршруты в Ленобласти вышли 566 новых автобусов. Все транспортные средства — среднего и большого класса с валидаторами и камерами учета пассажиропотока.

Андрей Маркелов