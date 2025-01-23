Роскачество нашло нарушения у производителей марок «Лянеж» и «Белевский зефир»

Производители зефира под брендами «Белевский зефир» и «Лянеж» нарушили требования по безопасности производства. В продукции, по данным Роскачества, превышено количество микробиологических показателей. Статистику приводят «Известия».

По итогам лабораторной проверки, в зефире указанных брендов было обнаружено незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов». При этом бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллу, дрожжи и плесень в зефире не обнаружили. Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Тульской области объявили предостережение о недопустимости нарушения требований изготовителям зефира ООО «Кондитерская фабрика «Нева» («Лянеж») и ООО «Белевская пастила» («Белевский зефир»).

После того как выявились проблемы в «Белевском зефире», производитель разработал план мероприятий по усилению санитарного режима. По данным компании, нарушения уже устранили. Несмотря на это торговая сеть «Глобус» начала внутреннее расследование и перестала продавать зефир этого бренда.

Проверка производителей зефира началась после того, как в октябре 2024 года в соцсетях появилась информация о десятках случаев отравления зефиром «Жизель». Однако, по данным Роскачества, информация об опасности этого продукта не подтвердилась. Признаки отравления могли появиться у потребителей из-за мальтита, которым в зефире заменяли сахар. При чрезмерном употреблении мальтит может оказывать слабительное действие. Всего Роскачество проверило 20 торговых марок.

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