В Петербурге зафиксировали острый дефицит работников пунктов выдачи заказов

В Санкт-Петербурге зафиксировали острую нехватку работников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как рассказала «Деловому Петербургу» директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова, за первые две недели января городские компании искали более чем 1,6 тыс. сотрудников для ПВЗ. Это на 106% больше, чем в начале прошлого года.

«Это серьезный показатель не только нехватки кандидатов, но и развития e-commerсе сферы, которое мы наблюдаем уже пятый год подряд. Средний доход работника ПВЗ в Северной столице дорос уже до 80,9 тыс. рублей, за год его рост составил 13%»,— сообщила госпожа Сахарова.

Сильнее всего рынок нуждается в упаковщиках — на них приходится 60% вакансий от всего объема с начала года. Средний доход на этой позиции в Петербурге сегодня составляет 67,5 тыс. рублей. Это на 17 тыс. рублей больше, чем в начале 2024 года. На втором месте по востребованности — продавцы и администраторы (68,5 тыс. рублей), на третьем — курьеры (зарплата — до 170 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый пятый петербуржец до 35 лет имеет опыт работы в пункте выдачи заказов.

Дарья Астанина