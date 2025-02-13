Сегодня исполняется 55 лет начальнику Управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Ярин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемый Андрей Вениаминович! Примите мои самые искренние поздравления с 55-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу — укреплению российской государственности, развитию регионов. Вы прошли большой путь, и на любом участке государственной работы Ваш профессионализм, чувство ответственности и стратегическое видение позволяли эффективно решать самые сложные задачи. У нас за плечами многие годы совместной работы. Хорошо знаю Ваши деловые качества, принципиальность, умение находить взвешенные решения. Вы всегда нацелены на результат, на благо России и ее граждан. Вы не просто профессионал, а человек слова, человек, которому можно доверять. За это Вас ценят коллеги, уважают друзья. Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Ваш опыт и энергия продолжают приносить пользу Отечеству!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»