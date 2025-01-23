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Бастрыкину доложат о расследовании смерти подростка из-за взрыва баллончика на Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 13-летнего подростка в Ростовской области. Школьник погиб из-за взрыва аэрозольного баллончика. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СУ СК РФ по Ростовской области проводит проверку по факту смерти подростка. Александр Бастрыкин поручил руководителю донского ведомства Аслану Хуаде доложить о ее результатах.

Как сообщалось ранее, в селе Кагальник подросток получил сильнейшие ожоги в результате взрыва аэрозольного баллончика. Пострадавшего доставили в Азовскую центральную городскую больницу. Позже стало известно, что школьник скончался в медицинском учреждении.

В доме, где проживал несовершеннолетний, следователи обнаружили металлический аэрозольный баллончик, газовую зажигалку, а также следы горения. При этом не было выявлено следов пожароопасного режима работы электрического и газового оборудования. Назначены необходимые экспертизы.

Анастасия Казуков

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