На Дону пострадавший из-за взрыва аэрозольного баллончика подросток скончался

В Азовском районе Ростовской области 12-летний мальчик скончался в результате взрыва аэрозольного баллончика. По данному факту назначены необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении ведомства.

В доме, где проживал несовершеннолетний, следователи обнаружили металлический аэрозольный баллончик, газовую зажигалку и следы горения. При этом, следов пожароопасного режима работы электрического и газового оборудования не выявлено.

Прокуратура региона контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Подростка с сильнейшими ожогами доставили в Азовскую центральную городскую больницу из села Кагальник 20 января.

Тат Гаспарян