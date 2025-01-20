Подросток в Азовском районе пострадал от взрыва аэрозольного баллончика

В селе Кагальник 13-летний подросток получил серьезные ожоги в результате взрыва аэрозольного баллончика. Причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Пострадавшего школьника доставили в Азовскую центральную городскую больницу. На место происшествия — к частному дому по ул. Горького — прибыли восемь спасателей и две спецмашины. Они оперативно потушили возгорание.

Дмитрий Ковалевский