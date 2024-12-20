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На Уктусе более 150 домов остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге на территории микрорайона Уктус в 150 домах ночью снизили температуру горячей воды из-за коммунальной аварии на трубопроводе, передает портал Е1.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Без отопления и кипятка осталась часть зданий на ул. Самолетная, Шишимская, Гастелло, Павлодарская, Межевая, Щербакова, Мраморская, Просторная, Прониной, Туристов, Миасская, а также на пер. Каслинский, Широкий и Корейский. По данным екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), устранением аварии, причиной которой послужило повреждение на трубопроводе диаметром 500 мм, занимались 12 человек с помощью пяти единиц спецтехники. Ремонт завершили в 6:00, сейчас тепло и горячая вода подаются в дома в полном объеме.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку коммунальной аварии в Екатеринбурге. Из-за прорыва труб на ул. Шефской два человека получили ожоги с первой по третью степень.

Ирина Пичурина

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